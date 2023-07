Sviluppo rurale, Sammartino: “Grazie a dipendenti per stop a stato di agitazione”

Le parole dell'assessore regionale all'Agricoltura Luca Sammartino: "Hanno evitato, così, che scoppiasse una bomba sociale".

“Desidero ringraziare i dipendenti delle fasce A e B in servizio presso la sede di Catania del dipartimento regionale dello Sviluppo rurale (ex azienda foreste) per la sensibilità dimostrata oggi nel sospendere lo stato di agitazione sindacale che stanno portando avanti, per la riclassificazione del personale, per consentire il pagamento degli stipendi ai 2.500 lavoratori forestali in servizio nella provincia etnea. Hanno evitato, così, che scoppiasse una bomba sociale. Siamo convinti che le loro rivendicazioni siano condivisibili e stiamo lavorando per trovare, nel rigoroso rispetto delle normative e della sostenibilità finanziaria, una forma di riconoscimento. L’assessore alla Funzione pubblica è impegnato da mesi per trovare una soluzione e c’è l’impegno di tutto il governo regionale per risolvere la vertenza”. Lo ha dichiarato il vicepresidente della Regione Siciliana e assessore all’Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea, Luca Sammartino.