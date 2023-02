Tangenziale Catania, oggi fine dei lavori allo svincolo della Zona Industriale: la situazione – VIDEO

Prevista nelle prossime ore la conclusione dei lavori lungo la Tangenziale di Catania, all'altezza della Zona Industriale etnea. Ecco la situazione attuale.

Dopo l’apertura della rotatoria di Bicocca sulla Tangenziale di Catania, prosegue il lavoro nei cantieri da parte degli operai dell’Anas per il rifacimento della pavimentazione allo svincolo della Zona Industriale Nord. Gli interventi sono partiti nella giornata di mercoledì 22 febbraio e si protrarranno fino a quella odierna, giovedì 24 febbraio.

Tangenziale Catania, gli interventi in corso

Una durata di due giorni quindi che però, avrebbe potuto mettere in teoria a dura prova, specialmente nelle ore di punta, il traffico in un’arteria frequentata come la Tangenziale, in particolar modo sulla carreggiata in direzione nord.

I lavori hanno imposto la chiusura di entrambe le rampe sulla carreggiata in direzione Sud e su quella in uscita lungo l’altra carreggiata. Si è rivelato necessario, durante queste ore, l’utilizzo alternativo dello svincolo Asse dei Servizi per raggiungere i vari stabilimenti della Zona Industriale, l’Ikea e la stazione ferroviaria di Bicocca.

Tangenziale Catania, traffico scorrevole

In occasione di un sopralluogo effettuato sul punto da QdS.it, all’altezza della rampa di entrata in direzione Messina, è stato possibile verificare le condizioni del traffico lungo la carreggiata in direzione Sud. Il traffico veicolare, in base a quanto accertato, scorre regolarmente malgrado le limitazioni imposte in occasione dei lavori di rifacimento.