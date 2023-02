Lavori lungo la Tangenziale di Catania, chiuse rampe svincolo Zia Lisa: ecco quando

Lavori lungo la Tangenziale di Catania, previste chiusure per lo svincolo Zia Lisa: tutte le informazioni utili.

Fino al 22 febbraio 2023 ci saranno lavori su due rampe dello svincolo Zia Lisa della Tangenziale Ovest di Catania e per questo esso sarà chiuso.

Ecco il comunicato di Anas con tutte le informazioni utili per gli automobilisti e gli utenti della strada che transitano regolarmente lungo la Tangenziale etnea.

Svincolo zia Lisa chiuso per lavori

“Durante il periodo di chiusura, saranno eseguite le lavorazioni per il rifacimento dei cordoli, finalizzate all’installazione delle nuove barriere laterali di sicurezza. In particolare, rimarrà chiusa la rampa in uscita verso Zia Lisa per i veicoli provenienti da Messina e quella in entrata verso Siracusa per i veicoli provenienti da Zia Lisa”.

“Le indicazioni per i percorsi alternativi saranno segnalate in loco”, si legge ancora nella nota.

Immagine di repertorio