Taormina, De Luca: “Blitz notturni per fare rispettare le norme”

"I cittadini che non pagano avranno le ganasce ai propri mezzi", ha detto il neo sindaco di Taormina

“Inizieremo presto con i nostri blitz notturni e le sanzioni. E quei cittadini che non pagano avranno le ganasce ai propri mezzi”. E’ quanto ha annunciato, durante la diretta Facebook mattutina, il neo sindaco di Taormina Cateno De Luca. In particolare, De Luca parla “delle sanzioni per violazione del codice della strada” o “per la violazione delle norme ambientali”. “Iniziamo con i nostro blitz notturni e le sanzioni – dice De Luca – e chi viene beccato verrà punito. Organizzatevi per tempo. Io proporrò in consiglio comunale il regolamento che prevede l’applicazione delle ganasce al mezzo”.

“A Taormina c’è la grande evasione che raggiunge il 70 per cento. Ma vorrei che fosse chiaro che il 70 per cento di evasione fiscale è in mano al 30 per cento dei contribuenti” – ha aggiunto De Luca – . Ci sono gestori di immobili comunali che devono al Comune di Taormina 600 mila euro di locazione. C’è il mancato pagamento delle locazioni degli immobili dell’ente – dice – è generato da contribuenti che oscillano dal 20 al 30 per cento. Significa che i taorminesi non sono per il 70 per cento evasori, ma che c’è il 20/30 per cento di taorminesi, o imprenditori, che rappresentano il 70 dell’evasione complessiva”. E fa un esempio: “Quando un albergo deve pagare acqua per 400 mila euro e non paga. Ora basta”.