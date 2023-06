Taormina, De Luca vuole fermare il caos in corso Umberto

Tra le prime battaglie del neo sindaco quella sull’accesso dei veicoli nel salotto buono della città e in particolare sulle attività di carico e scarico merci, finora definite da molti un "far west"

TAORMINA (ME) – Il nuovo corso targato Cateno De Luca – come già anticipato da queste colonne – è iniziato a suon di ordinanze, per la maggior parte riguardanti la riorganizzazione dell’ordine pubblico nelle principali vie del centro storico.

Accesso al Corso Umberto, dal 19 giugno cambierà tutto

Una delle prime battaglie sta riguardando infatti l’accesso dei veicoli lungo corso Umberto e le relative attività di carico e scarico, finora definite da cittadinanza e addetti ai lavori un autentico “far west”, a causa del mancato rispetto degli orari. Dal 19 giugno cambierà tutto. E come disposto dall’ordinanza dirigenziale del comandate dei vigili urbani, Daniele Lo Presti – numero 97 dell’8 giugno – sarà vietata la circolazione lungo la principale via di Taormina a tutti i veicoli dalle 8 del mattino alle 4 del giorno seguente, a eccezione dei mezzi di soccorso, delle Forze di Polizia, della Polizia locale e di quanti autorizzati preventivamente dal Comando di Polizia Locale, oltre a Taxi ed Ncc, disabili con contrassegno e utilizzatori di accessi carrai.

Carico e scarico merci solo dalle 4 alle 8 del mattino

Le attività di carico e scarico merci e/o cose, saranno quindi consentite soltanto dalle 4 alle 8 del mattino – comprese piazza Duomo, piazza Vittorio Emanuele, via Teatrino Romano e via Di Giovanni – con transito di ingresso e uscita dalle adiacenti vie Damiano Rosso e Timeo, dove continueranno a funzionare le attuali sbarre elettriche, con termine ultimo di uscita dal Corso fissato non oltre le ore 8,30. Deroga solamente per la consegna di colli attraverso il trasporto manuale o tramite utilizzo di carrelli, anche elettrici, seppur passibili di sanzioni per divieto di sosta in caso di inoperosità.

De Luca: “Non è più accettabile accogliere i turisti nel caos totale”

Così facendo il primo cittadino della Perla punta, come detto, a ristabilire l’ordine lungo il salotto buono della città dove, nonostante le precedenti disposizioni che prevedevano l’uscita dei mezzi di carico e scarico entro le 9,30, era facile continuare a imbattersi in camion, furgoni, macchine e qualsiasi altro tipo di mezzo anche a mattinata inoltrata. Uno spettacolo indecoroso per le centinaia di turisti a passeggio sul corso Umberto. “Tutto questo – ha detto De Luca – non è più accettabile. Non è più accettabile accogliere i turisti nel caos totale. Dobbiamo restituire una città ordinata anche ai visitatori”.

Il primo cittadino ha già annunciato che verificherà personalmente le violazioni e, anche per sopperire alla mancanza di Vigili urbani (solo tre in servizio), ha già dato disposizione di bloccare le sbarre elettroniche di via Damiano Rosso e Timeo alle ore 8,30, in modo da intercettare più facilmente i trasgressori ed elevare le sanzioni previste a partire da 400 euro. In questi giorni è fissato comunque anche un confronto tra l’Amministrazione comunale e i fornitori delle attività commerciali, per ascoltare le esigenze della controparte e individuare insieme la soluzione migliore per quanti abbiano necessità di consegne oltre gli orari stabiliti, magari individuando apposite aree al di fuori del centro storico pedonale.

A difesa del decoro di corso Umberto è stata inoltre annunciata e prevista un’ulteriore ordinanza che riguarderà il conferimento dei rifiuti: sempre a partire dal 19 giugno potranno essere esposti in pubblico solo dall’una alle 6,30 del mattino, anche lungo la via Teatro Greco. Dal confronto con la ditta Tekra è stato deciso inoltre di sostituire gli attuali cestini di plastica trasparente, con contenitori chiusi e suddivisi per rifiuto differenziato oltre l’apposizione di posaceneri, attualmente inesistenti. Insomma, una serie di misure contingenti e urgenti che l’Amministrazione De Luca sta cercando sin da subito di definire, su più fronti, per “cambiare radicalmente pagina rispetto al passato”.

Sul piano della viabilità, infine, si attendono novità anche per quanto riguarda l’avvio della Ztl e dei varchi elettronici che, così come erano stati predisposti dalla precedente Amministrazione Bolognari, con molta probabilità potrebbero subire modifiche, insieme a una più generare revisione dei pass residenti per automezzi.