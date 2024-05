A Taormina turismo tutto l’anno, al via il piano di marketing

L’Amministrazione di Taormina punta a richiamare i visitatori anche in inverno grazie a una nuova campagna digitale di promozione. Il sindaco De Luca: “Potenziare il brand della città”

TAORMINA (ME) – Attivare una campagna di marketing digitale per promuovere il turismo a Taormina 365 giorni l’anno.

È questo il nuovo obiettivo messo in campo dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Cateno De Luca, e perseguito dall’assessore al Turismo, Jonathan Sferra, che ha firmato uno specifico atto di indirizzo, approvato in giunta (delib. n. 82 del 22/04/2024), come atto propedeutico alla pubblicazione di un avviso volto a individuare un operatore che possa occuparsi di sviluppare questa nuova campagna promozionale fino al 2026.

Obiettivo destagionalizzare

Quello della mancata destagionalizzazione è il problema principale che attanaglia, ormai da tempo, il turismo a Taormina, senza che le diverse amministrazioni susseguitesi a Palazzo dei giurati siano mai riuscite a risolvere.

E’ risaputo infatti, che la Perla del Mediterraneo viene prevalentemente scelta come località balneare, e in quanto tale vive di un turismo legato ad una stagionalità ridotta, compresa tra marzo e ottobre, per poi mandare in letargo alberghi e attività commerciali da novembre a febbraio.

Garantire accoglienza anche nei mesi invernali

Lo aveva ricordato De Luca, nei mesi scorsi, tra le principali questioni da affrontare nel 2024 perché, di fronte alle numerose chiusure di negozi, bar, ristoranti e alberghi, che si era riproposta anche quest’anno, nonostante il grande afflusso turistico dei giorni di Natale, “la città – esclamava il sindaco – deve garantire un’accoglienza attiva ai turisti, anche nei mesi invernali”.

Per questa ragione era stato dato mandato al segretario generale, Giuseppe Bartorilla, di acquisire un parere giuridico legale per disciplinare le chiusure delle attività commerciali presenti nel territorio comunale, così come per i taxi, risultati carenti specialmente nelle ore serali e notturne.

“L’obiettivo – ha dichiarato il primo cittadino – è sempre uno: destagionalizzare e potenziare il brand Taormina. Nell’interesse pubblico, non accetto che le attività chiudano in maniera indiscriminata”. E allora ecco dunque il secondo passo: quello di attivare una campagna di marketing attraverso una piattaforma digitale per offrire una vetrina internazionale delle attrattive locali, presenti tutto l’anno.

“In questo modo – ha detto l’assessore Sferra – puntiamo a incrementare le presenze attraverso un accurato piano di marketing, come è stato fatto in altre località simili. Così potremo potenziare la vendita di Taormina sui principali portali del settore internazionali, anche nei mesi invernali”.

In anteprima al Qds, l’assessore ha anticipato l’arrivo di una delibera con la quale verranno stabiliti degli incentivi, relativamente ai tributi comunali, nei confronti delle attività che rimarranno aperte tutto l’anno. Allo stesso tempo si sta lavorando già da adesso per mettere a punto un cartellone di eventi esclusivamente invernale.

Secondo quanto contenuto nell’atto di indirizzo, con un mercato turistico che per quattro quinti è straniero e in larga maggioranza nordamericano, l’operatore che svilupperà questa piattaforma digitale dovrà essere leader in ambito internazionale, soprattutto negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito. Dovrà inoltre essere in grado di garantire strumenti di advertising tali da consentire di profilare, con estrema precisione e puntualità, l’audience e il target di pubblico che si intende raggiungere.

Sviluppare una strategia digitale di tourist experience efficace

Lo scopo di questa campagna sarà, infatti, quello di attivare un piano di analisi e ricerche per approfondire mercati e prodotti, e sviluppare una strategia digitale di tourist experience efficace, che accolga i risultati raccolti.

Il piano dovrà inoltre sostenere la crescita territoriale mediante progetti specifici digitali, aderenti ai bisogni di business e di policy, e specializzare la social media strategy, diffondendo il sentiment internamente e rendendolo parte integrante delle scelte di marketing e di valorizzazione del territorio.