Targa tattile dei Lions donata al Castello Maniace per il service “la Sicilia ai non vedenti”

Si è tenuta ieri mattina la consegna della targa tattile al Castello Maniace per il service distrettuale “La Sicilia ai non vedenti”, alla presenza dei presidenti dei quattro club Lions della zona 18 Host, Archimede, Aretusa ed Eurialo, dei presidenti di zona Giorgio Di Pietro e di circoscrizione Maria Catalano, insieme alla referente di circoscrizione del service Ilaria Garretto e del Past Governatore del distretto 108 YB Sicilia Franco Cirillo.

Con l’installazione della targa tattile in Braille presso l’ingresso del Castello Maniace in Ortigia si è svolta la fase conclusiva del service distrettuale ” La SIcilia per i non vedenti “promossa in quest’anno sociale dal Governatore del distretto 108 YB dott Maurizio Gibilaro a favore delle persone ipo e non vedenti per favorire la fruizione di siti e momumenti di interesse culturale, storico ed artistico presenti in tutta la Sicilia.