“Femminicidio e Narcisismo Patologico”, presentazione del saggio al Teatro Selinus

L’evento è organizzato dal Comune di Marsala in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati locale. Ecco i dettagli.

Al Teatro Selinus di Castelvetrano (Trapani), venerdì 2 maggio alle ore 16, verrà presentato il Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose” di Andrea Giostra e Autori Vari.

L’evento è organizzato dal Comune di Marsala in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala, la Camera Penale di Marsala, la Camera Penale di Termini Imerese Cefalù e Madonie, il Comitato pari opportunità del consiglio dell’ordine degli avvocati di Marsala, l’Associazione Avvocati Valle del Belice, FIDAPA Sezione di Castelvetrano e PalmosaKore di Castelvetrano.

L’incontro

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano, dell’Assessore alla Cultura e Presidente della FIDAPA Sezione di Marsala Giusy Cavarretta, dell’avvocato Giuseppe Spada, presidente del COA di Marsala, dell’avvocato Adele Pipitone, presidente del CPA del COA di Marsala e dell’avvocato Salvatore Accardo, presidente degli Avvocati Valle del Belice, introdurrà il dibattito la professoressa Bia Cusumano e modererà i lavori l’avvocato Rosa Maria Sciortino.

La giornata di presentazione del saggio “Femminicidio e narcisismo patologico” vedrà diversi e qualificati relatori: Alessandra Camassa, presidente del Tribunale di Marsala, Andrea Giostra, psicologo, criminologo, autore e curatore del Saggio, Girolamo Lo Verso, full professor f.r. di Psicoterapia di Unipa e coautore del Saggio, avvocato Luigi Spinosa, Vice Presidente della Camera Penale di Termini Imerese Cefalù e Madonie, coautore del saggio, Vivianna Cannova, responsabile Centro Anti Violenza “Cassiopea” e coautore del Saggio, avvocato Francesca Frusteri, presidente della Camera Penale di Marsala, avvocato Vincenzo Pillitteri, presidente della Camera Penale di Termini Imerese Cefalù e Madonie, avvocato Matilde Mattozzi, Componente del Consigli Distretto Disciplinare Avvocati di Palermo.

Il saggio “Femminicidio e narcisismo patologico”

Il saggio – che si avvale della prefazione e revisione scientifica del professore Girolamo Lo Verso, psicoterapeuta e cofondatore della Scuola di Psicoterapia di Gruppo analisi riconosciuta in tutto il mondo – come precisato nel testo dal curatore Giostra, non è destinato ai tecnici che quotidianamente nella loro professione si occupano di questo grave fenomeno sociale, bensì a chi non ha una cultura specifica e vuole acquisire degli strumenti base per riconoscere questo problema, per affrontarlo adeguatamente e soprattutto per difendersi e svincolarsi il prima possibile da una relazione pericolosa e distruttiva con un soggetto affetto da un grave disturbo di personalità quale quello del “narcisismo patologico”.

Aggiunge a tal proposito il professore Lo Verso: “Questo libro curato attentamente da Andrea Giostra, psicologo e scrittore appassionato che nei suoi racconti sulla Sicilia mostra invece cosa sia, realmente, l’intensa condivisione erotica, approfondisce un particolare e diverso tipo di narcisismo: quello dell’uomo che lavora a lungo e ‘scientificamente’ per impossessarsi di una donna, renderla propria e schiava. Una versione forse più grave del narcisismo classico. Viene da dire che si tratta di una specie di talebano che usa mezzi psichici, e non bio-antropologici, e armato per dominare e schiavizzare le donne. Insomma un vero oscurantista reazionario all’antica. Si tratta di un malato grave che può distruggere vite femminili (e non solo, ovviamente, c’è par condicio, anche qui)”.

Il saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico” , che si può leggere e scaricare gratuitamente online in pdf da diversi portali web e pagine social, da quando è stato pubblicato, dicembre 2023, sta avendo un successo tanto straordinario quanto inaspettato: è stato adottato da diverse agenzie e da diverse organizzazioni pubbliche e private, e si trova scaricabile in diversi giornali e magazine.

