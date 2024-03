Teatro, spunta topo durante lo spettacolo: panico in platea

Durante lo spettacolo di Vincenzo Salemme, in teatro è spuntato all'improvviso un topo: attimi di concitazione tra il pubblico

Spiacevole fuoriprogramma poco prima della messa in scena di “Natale in casa Cupiello” al teatro Sistina di Roma. Un topo, infatti, è sbucato dalla platea con l’attore Vincenzo Salemme sul palco. Tra il pubblico si è scatenato il panico, con la compagnia costretta a fermarsi. “Rimborso io i presenti”, avrebbe detto l’attore, cercando di riportare la calma fermando la replica. Ma gli stessi spettatori hanno chiesto di andare avanti e lo spettacolo è stato portato a termine. “Noi facciamo di tutto per derattizzare, ma c’è la spazzatura davanti al teatro, è vergognoso”, ha commentato il direttore artistico Matteo Massimo Piparo.

Salemme: “Rimborso io i biglietti”

“Vi rimborso io di tasca mia perché nessuno mi sta dicendo niente” è stata reazione dell’attore Vincenzo Salemme quando la presenza del topo ha scatenato la reazione del pubblico, che gli ha comunque chiesto di proseguire con la replica. “Siamo indignati e arrabbiati – ha commentato all’agenzia di stampa Adnkronos il direttore artistico del teatro romano Matteo Massimo Piparo. – Il Sistina è parte lesa e ferita. In dieci anni di gestione una cosa del genere non è mai accaduta. La nostra azienda mette in atto ogni azione possibile per evitare che i topi entrino nel nostro teatro, ma il centro storico di Roma è invaso dai topi e siamo anche circondati da bar e ristoranti che lasciano la spazzatura in strada”.

