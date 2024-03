Tennis, clamoroso a Indian Wells: l’azzurro Luca Nardi elimina Djokovic

Incredibile vittoria del 20enne pesarese Luca Nardi che elimina ai sedicesimi di finale il numero uno al mondo

Incubo azzurro per Novak Djokovic. Dopo la cocente sconfitta in semifinale agli Australian Open contro Jannik Sinner, il fuoriclasse serbo è stato eliminato ai sedicesimi di finale del torneo di Indian Wells dal giovanissimo Luca Nardi, numero 108 nel rankin Atp.

L’impresa di Luca Nardi: “Senza parole, Nole è il mio mito”

Il talentino italiano ha battuto il numero uno al mondo per 6-4, 3-6, 6-3 dopo due ore e ventidue minuti di gioco. Era dal 2008 che Djokovic non perdeva contro un giocatore fuori dai top 100. Per Nardi è un sogno: “Sono senza parole. Io ho la foto di Novak nella mia camera”… e Luca Nardi non si aspettava di batterlo, già essere in campo era qualcosa di speciale: “Djokovic è il mio mito. Fino a stasera non mi conosceva nessuno. Sinner? Mi ha spinto tantissimo in allenamento, non mi aspettavo di vincere”.

Nardi entra nei primi 100 nel ranking

Il 20enne pesarese, numero 108 in classifica, dopo questo Atp 1000 entrerà nei primi 100, con il passaggio agli ottavi si è già assicurato il 96esimo posto. Per l’italiano è in programma l’ottavo di finale con l’americano Tommy Paul, numero 13 in classifica.

