Tenta di attraversare i binari con gli amici: 15enne muore travolto da treno

Un ragazzino di 15 anni è morto dopo essere stato investito di striscio da un treno. È accaduto questa sera poco distante dalla stazione di Chiari, in provincia di Brescia. Il giovane, di origini albanesi e residente non lontano dal luogo dell’incidente, ha tentato di attraversare i binari proprio nel momento in cui transitava il treno che lo ha colpito di striscio. Un impatto violentissimo avvenuto sotto gli occhi degli amici che hanno dato l’allarme. Per il giovane non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi del personale del 118 giunto sul posto di rianimarlo.