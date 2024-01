Tentano furto in un distributore di carburanti, due arresti nel Trapanese

Due uomini avevano numerosi arnesi atti allo scasso, compreso un flex che stavano utilizzando per forzare la colonnina del self service

Bloccati mentre stavano tentando un furto in un distributore di carburanti. Un 25enne e un 37enne sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri della Compagnia di Trapani.

L’intervento dei carabinieri

I militari, impegnati in un servizio di perlustrazione notturno, transitando nei pressi della stazione di servizio di Paceco hanno notato due persone con felpe e con cappuccio davanti la colonnina self-service del distributore senza che fossero presenti auto da rifornire nelle vicinanze. Alla loro vista i due si sono dati alla fuga in un canneto, ma sono stati immediatamente bloccati.

Il provvedimento

Con loro avevano numerosi arnesi atti allo scasso, compreso un flex che stavano utilizzando per forzare la colonnina del self service. Dopo la convalida dell’arresto uno è stato posto ai domiciliari, per l’altro è stato disposto