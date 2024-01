Carburanti, nuovo anno inizia con prezzi poco mossi: ecco le medie

Le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa risultano in lievissima salita a valle dei movimenti al rialzo di fine 2023

Il nuovo anno inizia con prezzi poco mossi sulla rete carburanti. Le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e diesel risultano in lievissima salita a valle dei movimenti al rialzo di fine 2023. Quanto alle quotazioni internazionali, venerdì hanno chiuso ancora in calo, soprattutto sul diesel.

Le medie dei prezzi

Venendo al dettaglio della rete nazionale, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 1° gennaio, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,778 euro/litro (1,776 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,773 e 1,788 euro/litro (no logo 1,772). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,740 euro/litro (rispetto a 1,739), con i diversi marchi tra 1,736 e 1,750 euro/litro (no logo 1,734).

I prezzi sul servito

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,921 euro/litro (contro 1,919), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,864 e 1,990 euro/litro (no logo 1,829). La media del diesel servito è 1,882 euro/litro (prima 1,881), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,826 e 1,947 euro/litro (no logo 1,790). I prezzi medi praticati del Gpl si collocano tra 0,723 e 0,742 euro/litro (no logo 0,709). Infine, i prezzi medi del metano auto si posizionano tra 1,433 e 1,552 (no logo 1,445).