Tentato omicidio nell’Agrigentino, minorenne accoltella 22enne: scatta l’arresto

Un minorenne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio a Licata, in provincia di Agrigento. Ecco cos'è successo.

Un giovane di 17 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Licata, insieme ai poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento, per l’accoltellamento di un 22enne avvenuto davanti a uno stabilimento balneare a Mollarella.

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei Minorenni. Secondo la ricostruzione dei fatti, il giovane vittima dell’aggressione sarebbe stato colpito con delle coltellate al torace e alla schiena.

I soccorsi e le indagini

Per lui si è ritenuto necessario il trasporto con successivo ricovero all’ospedale San Giovanni di Dio in prognosi riservata e l’asportazione della milza. Il minorenne, a seguito dell’arrestato, è stato trasferito in un istituto di pena minorile.

In base alle indagini effettuate dagli inquirenti, alla luce di quanto accaduto vi sarebbero dei dissidi nati per futili motivi.