La Sicilia chiede “poteri speciali” per i termovalorizzatori: vertice con il ministro Fratin

Procedure più "snelle" e potenziamento del fotovoltaico per rilanciare la produzione energetica e risolvere l'emergenza rifiuti in Sicilia: le richieste del Governo regionale.

La Sicilia chiede risposte immediate sia per la costruzione dei termovalorizzatori per contrastare l’emergenza rifiuti sia per il potenziamento della produzione dell’energia fotovoltaica. E lo fa attraverso il dialogo diretto con il Governo: nelle scorse ore, in particolare, il presidente della Regione Renato Schifani e l’assessore all’Energia hanno incontrato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.

Nel corso del vertice, i rappresentanti regionali hanno illustrato lo stato dell’arte che riguarda sia la raccolta differenziata, che ormai in Sicilia ha raggiunto il 50%, sia la situazione dell’impiantistica che al momento non desta particolari preoccupazioni o emergenze.

Termovalorizzatori ed energia fotovoltaica in Sicilia, il punto

Il Governo regionale ha manifestato al ministro Fratin la necessità di programmare la “chiusura del ciclo dei rifiuti” per i prossimi anni con la realizzazione di termovalorizzatori. Per farlo, in tempi rapidi, è però necessario uno snellimento delle procedure autorizzative e il ministro ha espresso la propria disponibilità a concedere poteri speciali, così come già avvenuto a Roma con il cosiddetto “modello Gualtieri”.

Il presidente e l’assessore hanno quindi consegnato al ministro la documentazione necessaria per poter procedere alla stesura di un apposito provvedimento normativo. Un dossier che, dopo il vaglio dell’ufficio legislativo di Palazzo Chigi, passerà al Consiglio dei ministri per il via libera definitivo.

Per quanto riguarda le compensazioni per il fotovoltaico, invece, il ministro Fratin ha ribadito l’intenzione di lavorare per questo obiettivo “in un contesto nazionale che riguardi tutte le Regioni d’Italia”.

Il “sì” di Fratin ai termovalorizzatori

Già a margine della sua partecipazione all’inaugurazione della XV edizione del salone “Ecomed Progetto Comfort“ a Misterbianco (CT), il ministro dell’Ambiente ha auspicato novità rilevanti sul fronte della realizzazione dei termovalorizzatori.

“Mi auguro che in Sicilia vengano realizzati i termovalorizzatori”, ha detto. “Non possiamo avere una situazione dei rifiuti come quella di diversi territori, a sud e a nord, e d’altra parte non possiamo nemmeno far pagare ai cittadini italiani il trasporto dei nostri rifiuti in Germania, dove vengono utilizzati per fare energia elettrica, e poi comprare energia elettrica, quindi far pagare ai cittadini italiani due volte la stessa cosa”, ha aggiunto.

Altri temi ambientali

Nel corso dei suoi recenti interventi in Sicilia, Fratin non ha parlato solo di termovalorizzatori ed energia fotovoltaica. Si è espresso anche su temi ambientali particolarmente rilevanti per l’isola, come il contrasto all’emergenza siccità.

Sul tema ha annunciato l’esistenza di un Decreto in fase di elaborazione. In più, ha dichiarato: “Dobbiamo renderci conto che non possiamo avere gli acquedotti con il 40% di perdita, che ci vuole una riduzione del numero degli enti gestori del settore idrico, che ci vuole una razionalità diversa della gestione della parte irrigua, che dobbiamo utilizzare meglio gli otto miliardi di metri cubi di acqua reflua, che solo in minima parte vengono utilizzati per l’agricoltura”