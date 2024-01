Terra Amara, tutte le anticipazioni sulle prossime puntate

Tutte le anticipazioni sulle prossime puntate di Terra Amara: cosa succederà nella serie turca in onda su Canale 5?

Un inizio anno turbolento e burrascoso per i personaggi di Terra Amara. La serie turca ha saputo conquistare così tanto i telespettatori di Canale 5 con le sue trame sorprendenti e i continui colpi di scena che è uno dei programmi più seguiti nel panorama televisivo italiano.

Per il 2024 “Terra Amara” promette scintille e l’inverosimile, almeno quanto confermano i primi episodi andati in onda e quelli che verranno trasmessi dal 15 gennaio al 21 gennaio su Canale 5.

Zuleyha, infatti, prende una decisione che stupisce tutti a Cukurova, Fekeli resta un motivo per indagare sulla sua morte e il piano dei due nuove arrivati prende sempre più terreno anche se i sentimenti potrebbero frenarli. Insomma, anche per la settimana in arrivo, i tanti appassionati di Terra Amara non si annoieranno.

Anticipazioni della puntata di lunedì 15 gennaio 2024 di Terra Amara

Betul si rende conto che Lutfiye non crede che la morte di Fekeli sia avvenuta a causa di un infarto. Per Abdulkadir ed Hakan è tempo di fare la prossima mossa. Approfittando dell’assenza di Zuleyha, vorrebbero tentare di danneggiare l’azienda Yaman. Per tale ragione, iniziano a sbirciare tra i fascicoli presenti in ufficio. Sabia li guarda pensierosa.

Anticipazioni della puntata di martedì 16 gennaio 2024 di Terra Amara

Sermin compra un’auto americana di lusso e lo dice solo a Fusun. Lutfiye e Saniye hanno dei sospetti su di lei. Intanto, Zuleya è partita per Izmir in compagnia di Hakan che si offerto di seguirla in questo viaggio.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 17 gennaio 2024 di Terra Amara

Lutfiye e Saniye decidono di andare ad Isparta. Per i due il viaggio sarà decisivo per trovare le risposte sulla morte di Fekeli. Mentre Sermin e Fusun commentano i sospetti di Lutfiye e Saniye, Abdulkadir le sente e decide di seguirli.

Anticipazioni della puntata di giovedì 18 gennaio 2024 di Terra Amara

Azize e il piccolo Adnan scompaiono. Hanno preso un taxi per raggiungere la città perché voglio mangiare dei dolci, ma non lo hanno comunicato a nessuno. Gulten e Fadik si agitano quando non li trovano a Villa Yaman e lo dicono a Fikret che si mette sulle loro tracce. Quando tutti si sono organizzati per cercarli, la nonna fa ritorno a casa.

Anticipazioni della puntata di venerdì 19 gennaio 2024 di Terra Amara

Rientra a Villa Yaman anche il piccolo Adnan in compagnia di Betul che lo ha visto in città. Zuleyha è a Izmir con Hakan. Non vede l’ora di incontrare Hulya per avere tutte le risposte alle domande che la inquietano.

Anticipazioni della puntata di sabato 20 gennaio 2024 di Terra Amara

Zuleyha fa rientro a Villa Yaman dopo aver appreso delle lettere che Demir scrivera a Hulya. Fikret litiga con la donna perché non ha accettato fosse partita con Hakan

perché non si fida di lui. Il rosso si dichiara a Betul e le signore del Circolo li guardano mentre si fanno le coccole. Zuleyha va a pranzo con Hakan. La donna vuole sia parlare del terribile accaduto sia rivelargli di voler divorziare da Demir. Betul è furibonda con Sermin perché ha usato i soldi della frode all’azienda per acquistare una macchina. Saniye li vede e si interroga.

Anticipazioni della puntata di domenica 21 gennaio 2024 di Terra Amara

Zuleyha incontra l’avvocato Hayati per riferirgli la volontà di divorziare da Demir. L’avvocato dapprima esita, ma poi accetta. Alla tenuta, Lutfiye e Sermin apprendono dal giornale l’intenzione di Zuleyha di lasciare Demir.

Dove e come guardare “Terra Amara”

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10 e giovedì e domenica alle 21:20. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.

