Torna l’appuntamento serale con “Terra Amara”, le anticipazioni della puntata del 22 marzo

Ecco cosa accadrà a Fikret, Zuleyha e a tutti i protagonisti dell'amata serie turca nella prossima puntata.

Per la seconda settimana consecutiva, il 22 marzo 2024 si rinnova l’appuntamento con Terra Amara in una fascia oraria diversa da quella a cui i tanti appassionati erano stati abituati.

Se nella fascia pomeridiana Endless Love ha preso il suo posto, la serie turca si è conquistata grazie al record di ascolti e all’apprezzamento del pubblico la prima serata del venerdì. Dal 15 marzo, infatti, Terra Amara è stata scelta per vincere la gara dello share con le reti concorrenti. Ogni venerdì sera una nuova puntata della serie turca proverà a tenere incollati i telespettatori davanti allo schermo.

È l’ennesima scommessa che Mediaset si auto lancia in fatto di serialità turca.

Terra Amara, le anticipazioni della puntata di venerdì 22 marzo

Cosa accadrà nella puntata che andrà in onda venerdì 22 marzo 2024 su Canale 5 ore 21:40?

Mujdat, presunto zio del piccolo Kerem Ali, pone una minaccia a Fikret. Vuole dall’uomo dieci milioni di lire altrimenti porterà con sé il bambino. Zuleyha decide di venire in soccorso di Fikret. Nonostante abbia solo un giorno per pagare il debito con il fisco, presta i soldi di cui ha bisogno all’uomo. Mujdat riceve i suoi soldi e conferma a Fikret che gli lascerà il piccolo Kerem Ali. Hakan ha fatto arrestare l’uomo che si spacciava per Mujdat, lo zio di Kerem Ali che aveva rapito il piccolo, ma Fikret pensa ci sia proprio Hakan dietro al rapimento del bambino.

Al momento dell’arrivo dell’ufficiale giudiziario alla tenuta per riscuotere il pagamento del debito, Zuleyha non ha il denaro. Villa Yaman viene pignorata e un giornalista, chiamato da Sermin e Betul, è già a caccia dello scoop. In seguito, però, chiede a Gaffur e Selamet di vendere i suoi gioielli per poter poi estinguere il debito. Dopo molte ore, dei due non si ha ancora traccia. Zuleyha, preoccupata per Gaffur e Selamet, si mette alla loro ricerca con Ibo e Rasit. I due uomini sono stati derubati dei gioielli e rinchiusi nel bagagliaio dell’auto. Non potendo rientrare alla villa, Zuleyha decide di portare tutta la famiglia, braccianti compresi, in un hotel dove passare la notte.

Nel frattempo, Betul lascia la casa di Colak. È stanca di essere additata dalla città di Cukurova come sua amante. In realtà, è un piano quello della donna. Betul, infatti, vorrebbe che a questo suo allontanamento corrispondesse la proposta di matrimonio di Colak così da poter essere più vicina alla sua eredità. Quanto prospettato, però, non si realizzerà.

Dove e come guardare la serie

A partire dal 15 marzo 2024, Terra Amara andrà in onda su Canale 5 in prima serata ogni venerdì. Si potrà vedere anche in diretta streaming su Mediaset Infinity dove saranno disponibili tutti gli episodi e contenuti extra.