Terra Amara, anticipazioni puntate dal 7 al 13 agosto

Le puntate di “Terra Amara” che andranno in onda da lunedì 7 a domenica 13 agosto 2023, escluso il sabato, saranno una sorpresa per i tanti telespettatori di Canale 5. Ci sarà una morte inaspettata e le reazioni saranno delle peggiori. “Terra Amara” si conferma essere una serie capace di far empatizzare con gli eventi dei suoi protagonisti e far sì che il pubblico ne resti sempre più coinvolto.

Anticipazioni della puntata di lunedì 7 agosto 2023 di Terra Amara

Demir caccia Gulten perché pensa sia stata la donna ad aiutare Yilmaz a rapire Adnan. Fekeli la accoglie in casa. Sermin rivela a Behice un segreto: è stato Gaffur ad uccidere Hatip.

Anticipazioni della puntata di martedì 8 agosto 2023 di Terra Amara

È un brutto momento per Sevda. Hunkar le ha detto chiaramente che Demir l’ha aiutata solo per rispettare una delle ultime volontà del padre. Inoltre, Sevda capisce di non essere amata dagli abitanti di Cukurova. Zuleyha, però, decide di aiutarla memore di quando la donna è stata premurosa con lei.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 9 agosto 2023 di Terra Amara

Zuleyha non vuole più vedere Yilmaz. Rapendo Adnan, l’uomo si è dimostrato crudele come Demir. Fekeli chiede ad Hunkar di sposarlo e lei accetta. Intanto, Hunkar ha scoperto che è stata proprio Behice ad uccidere i suoi due mariti. Pertanto, fissa un incontro con lei, le mostra le prove in suo possesso e le ordina di lasciare Cukurova. Behice, furiosa, la pugnala a morte.

Anticipazioni della puntata di giovedì 10 agosto 2023 di Terra Amara

Hunkar è morta. È stata Behice ad ucciderla. La donna inscena una rapina finita male. Intanto Demir si rende conto di non vedere la madre da un po’ e si mette a cercarla. Yilmaz chiede scusa a Zuleyha per il gesto che ha fatto.

Anticipazioni della puntata di venerdì 11 agosto 2023 di Terra Amara

Zuleyha e Yilmaz hanno un acceso confronto. I due non riescono a fare pace perché hanno posizioni diametralmente opposte. Intanto, Gaffur teme che le autorità abbiano capito chi ha ucciso Hatip ed è preoccupato. In seguito, si accorge che era solo una sua supposizione.

Anticipazioni della puntata di domenica 13 agosto 2023 di Terra Amara

Uno dei dipendenti di Demir trova lo scialle di Hunkar presso le antiche rovine di Cukurova. Demir raggiunge subito il luogo e trova il corpo della madre senza vita. Si dispera.

Dove e come guardare Terra Amara

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10 e la domenica alle 15:00. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.

Sandy Sciuto