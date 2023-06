Terra Amara, le anticipazioni delle puntate dal 12 al 18 giugno

Neppure un attimo di serenità a Terra Amara! La serie turca non smette di regalare ai tantissimi telespettatori del pomeriggio di Canale 5.

Neppure un attimo di serenità a Terra Amara! La serie turca non smette di regalare ai tantissimi telespettatori del pomeriggio di Canale 5 sconvolgimenti narrativi, tensioni e attimi di gentilezza. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 12 giugno a domenica 18 giugno 2023 a Terra Amara la parola d’ordine è “smuovere le coscienze” ma i risultati non saranno sempre ottimali.

Anticipazioni della puntata di lunedì 12 giugno 2023 di Terra Amara

Per proteggere i suoi figli, Zuleyha chiede a Yilmaz di non farle più visita in carcere. Solo così, magari, potrebbe evitarsi reazioni estorsive di Demir. Yilmaz non è d’accordo. Ci resta male e lo confida a Fekeli che, però, appoggia la donna. Inoltre, Fekeli consiglia a Yilmaz di partire per Istanbul con Mujgan e Kerem Ali. Solo dopo aver letto la lettera di Zuleyha, Yilmaz capisce che è l’unica cosa da fare e si decide.

Anticipazioni della puntata di martedì 13 giugno 2023 di Terra Amara

Julide è stata sospesa dal suo ruolo di procuratore perché nel suo appartamento sono state ritrovate alcune banconote collegate a un caso di corruzione. Intanto, Demir ha scoperto che Hunkar ha fatto incontrare Zuleyha con i figli e decide di portare i bambini lontano da Cukorova. Sermin vede tutto e va in carcere da Zuleyha per raccontarglielo, nonostante Hunkar glielo avesse vietato.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 14 giugno 2023 di Terra Amara

Ogni tentativo di Hunkar di far cambiare idea a Demir è stato inutile. L’uomo ha lasciato i suoi figli ad estranei e Zuleyha ne è a conoscenza. Cetin e Fekeli, invece, riescono a sopravvivere ad un attentato, ma Fekeli prega Cetin di non dire nulla a Yilmaz.

Anticipazioni della puntata di giovedì 15 giugno 2023 di Terra Amara

Cetin vuole iniziare una nuova vita ad Istanbul. Decide di partire e lasciare Cukurova. Intanto, però, informa Yilmaz su quanto è accaduto. L’uomo ritorna con tutta la sua famiglia da Istanbul per aiutare Fekeli.

Anticipazioni della puntata di venerdì 16 giugno 2023 di Terra Amara

Uzum si è nascosta per gioco nella macchina di Demir che la scopre nel viaggio di ritorno. Insieme l’uomo e la bambina trascorrono delle ore spensierate. Demir le chiede di mantenere un segreto. La piccola Uzum, infatti, non deve rivelare nulla sulla donna che ha visto a Mersin con Leyla e Adnan. Sarà Hunkar, invece, a cercare in tutti i modi di far parlare la bambina. In prigione, Zuleyha viene colta da un malore improvviso. Viene portare d’urgenza in ospedale.

Anticipazioni della puntata di sabato 17 giugno 2023 di Terra Amara

Hatip informa sia Yilmaz sia Fekeli che Zuleyha è in ospedale forse per l’avvelenamento procuratole da Demir. Nel frattempo, Behice vorrebbe che Mujgan si rifaccia una vita lontana da Yilmaz, ma la dottoressa vuole riconquistarlo. Dopo l’accusa di corruzione, Julide è costretta a dimettersi, ma Sabahattin la invita a ripensarci bene e indagare sulle accuse.

Anticipazioni della puntata di domenica 18 giugno 2023 di Terra Amara

Hatip fa circolare in giro le voci che Demir ha avvelenato Zuleyha in carcere. Poco male, visto che in seguito anche tutte le altre detenute si ammalano a causa di una intossicazione. Intanto, Hunkar distrugge il filmino che Mujgan aveva inviato a Demir. Così facendo aiuta Zuleyha dato che non potrà essere usato come prova nel processo. Sabahattin obbliga Sermin a presentarsi in Procura e a confessare che è stata lei a incastrare Julide, così permettendole di poter tornare ad esercitare.

Dove e come guardare Terra Amara

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10, il sabato alle 14:30 e la domenica alle 15:00. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.

Sandy Sciuto