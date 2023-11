Terra Amara, le anticipazioni sulle prossime puntate

Ecco cosa succederà nelle puntate in programma la prossima settimana di "Terra Amara": le anticipazioni della serie turca in onda su Canale 5

Sale la tensione negli episodi di Terra Amara che andranno in onda da lunedì 13 a domenica 19 novembre 2023 su Canale 5.

La serie turca tiene incollati davanti allo schermo della tv tantissimi telespettatori che si sono sempre più appassionati alle vicende che accadono nella tenuta di Cukurova. Terra Amata è talmente seguita che gli addetti ai lavori hanno pensato bene di programmarla anche nella domenica sera della rete ammiraglia di Mediaset. Anche nei nuovi episodi non mancano colpi di scena, piani vendicativi, fraintendimenti e voglia di tornare a brindare per un evento importante.

Anticipazioni della puntata di lunedì 13 novembre 2023 di Terra Amara

Mujgan mette un bracciale di Umit nell’automobile di Demir. Zuleyha ritrova il gioiello. Chiede a Demir come mai il bracciale sia lì. L’uomo cerca di nascondere la verità, dichiarando di aver dato giorni fa un passaggio a Umit. La moglie gli crede.

Anticipazioni della puntata di martedì 14 novembre 2023 di Terra Amara

Gaffur va a fare un bagno nell’abitazione di Mujgan dato che Saniye non lo fa rincasare. Mujgan ritorna a casa e trova l’uomo lì. Si dirige da Zuleyha per dirle che non sa gestire i suoi servitori. Gulten va a sfogarsi con Fadik ma c’è qualcuno che sta ascoltando la loro conversazione, anche se privata.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 15 novembre 2023 di Terra Amara

Dopo l’evento del bracciale, Demir va a parlare con Umit per dirle che tra loro è finita. Lei fa resistenza e lui la minaccia. Tornata a casa, Umit trova Fikret. Non è più andato in Germania perché vuole ancora vendicarsi di Demir. Le propone un’alleanza che la donna accetta. Umit, così, chiama Demir. Le dice che è in fin di vita. L’uomo corre a salvarla, ma nascosto a fotografare i due c’è Fikret.

Anticipazioni della puntata di giovedì 16 novembre 2023 di Terra Amara

Gaffur sta occupando la villa ereditata da Yilmaz abusivamente. Ne sono consapevoli sia Mujgan sia Gulten che denuncia il fratello a Demir. Quest’ultimo caccia Gaffur dalla tenuta.

Anticipazioni della puntata di venerdì 17 novembre 2023 di Terra Amara

Cacciato da Demir, Gaffur va a vivere in una baracca con altri braccianti. Su ordine di Demir, Rasit lo caccia anche da lì. Alla tenuta arriva una busta anonima per Zuleyha che in quel momento è assente. La apre Sevda e trova dentro la busta delle foto con Demir e Umit. Furiosa, la donna va da Umit e la minaccia.

Anticipazioni della puntata di sabato 18 novembre 2023 di Terra Amara

Umit confessa a Sevda di essere sua figlia. La donna ha un infarto, sviene e viene ricoverata subito in ospedale dove Demir e Zuleyha la raggiungono. Fekeli scopre che Fikret non è andato in Germania. Anche se Umit fa l’amica con Demir, in realtà continua ad essere solidale con Fikret per portare a termine la loro vendetta.

Alla tenuta ci sono i preparativi per la festa di compleanno del piccolo Adnan a cui andrà anche Umit. Demir è nervoso, ma si concentra sul regalo fatto al figlio ossia dargli il nome di Yilmaz, suo padre biologico. Gaffur vaga per Cukurova in cerca di vitto, alloggio e lavori occasionali.

Anticipazioni della puntata di domenica 19 novembre 2023 di Terra Amara

Mentre tutti sono alla festa di compleanno, Fikret ha provocato un incendio, ma è inconsapevole che lì dentro è andato a rifugiarsi Gaffur. Poco dopo, Demir e Zuleyha se ne accorgono e comprendono che è stato proprio Fikret ad organizzare tutto. Demir e Fekeli litigano a causa di Fikret. La tensione aumenta. Demir spara e colpisce Fekeli al cuore. Umit corre per raccontare tutto a Fikret. In realtà, Demir e Fekeli hanno architettato tutto per svelare i piani vendicativi di Fikret. Demir prova a riappacificarsi con Fikret, ma quest’ultimo vuole che Demir ammetta quanto il padre fosse una brutta persona.

Dove e come guardare “Terra Amara”

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10 e domenica alle 21:20. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.