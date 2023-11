“Terra Amara” le anticipazioni dal 6 al 12 novembre 2023

Quanto andrà in onda da lunedì 6 a domenica 12 novembre è il continuo di eventi che si ripetono oramai da settimane a “Terra Amara”

È così amata “Terra Amara” dal pubblico di Canale 5 che c’è una grande novità. Oltre al consueto appuntamento pomeridiano settimanale, “Terra Amara” arriva nella prima serata della domenica di Canale 5. Infatti, la serie turca andrà in onda anche domenica 12 novembre 2023 alle ore 21:20. Una scelta di palinsesto che fa ben capire come la serie turca sia tanto amata e resti uno dei prodotti più seguiti di Canale 5.

Quanto andrà in onda da lunedì 6 a domenica 12 novembre è il continuo di eventi che si ripetono oramai da settimane a “Terra Amara”. Se Demir ha ritrovato l’amore, è anche vero che dovrà fare i conti con una vendetta nei suoi confronti scatenata dall’odio e dall’ignoranza.

Le anticipazioni della settimana

Anticipazioni della puntata di lunedì 6 novembre 2023 di “Terra Amara”. Fekeli vuole che Lutfiye rientri a Cukurova con lui. Insieme possono placare Fikret che è determinato a portare a termine la sua vendetta contro Demir.

Anticipazioni della puntata di martedì 7 novembre 2023 di “Terra Amara”. Zuleyha e Demir sono innamorati. Demir le chiede scusa per come si è comportato negli anni. Chiede di nuovo la mano alla moglie.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 8 novembre 2023. Zuleyha e Demir stanno vivendo la loro seconda luna di miele. Intanto, Lutfiye ha deciso di accettare di stabilirsi a Cukurova per badare con Fekeli a Fikret.

Anticipazioni della puntata di giovedì 9 novembre 2023. Umit si è innamorata di Demir e Fikret lo scopre e si infuria. Demir è tornato dalla luna di miele. Si dirige al ristorante dove lo aspettano Erkan e Dursun per discutere di affari. La serata, purtroppo, finirà male.

Anticipazioni della puntata di venerdì 10 novembre. Demir ha fatto a botte con Ramazan, il vetraio, perché aveva insultato Sevda. Torna a casa pieno di sangue. L’ex sarta va alla vetreria e distrugge tutto con una spranga di ferro.

Anticipazioni della puntata di sabato 11 novembre 2023. Mujgan mette Fikret davanti ad una scelta: o lei o la sete di vendetta. Demir aiuta per strada un uomo, ma viene colpito alla testa da uno sconosciuto. Zuleyha, Sevda e Gulten portano una bambina delle baracche in ospedale dove ad occuparsene sarà Umit. Demir incontra Esma a Istanbul. Scopre che è Fikret l’autore dei manifesti affissi in tutta la città. Si confronta con Zuleyha e scopre che la donna aveva già dei sospetti. Si infuria per non avergli detto nulla. Fekeli ha un infarto mentre va con Lutfiye nel covo di Fikret.

Anticipazioni della puntata di domenica 12 novembre 2023 di Terra Amara. Cetin si scaglia contro Fikret perché lo ritiene responsabile dell’infarto di Fekeli. A Cukurova si parla di quanto letto sui giornali ossia delle dichiarazioni di Fikret sugli abusi che la madre ha subito da Adnan Yaman Senior. In seguito, si scoprirà quali erano i veri rapporti tra la madre e Adnan Yaman senior. Fikret decide di partire per la Germania.

Dove e come guardare “Terra Amara”

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10 e domenica alle 21:20. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.