Terra Amara, le anticipazioni sulle puntate dal 16 al 21 ottobre

Tutte le anticipazioni sulle prossime puntate di Terra Amara: cosa succederà nella serie tv in onda su Canale 5?

Terra Amara sorprende ad ogni episodio i telespettatori di Canale 5. Oramai la serie turca è diventata l’appuntamento fisso della settimana per moltissimi che non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà ai loro personaggi preferiti.

Negli episodi che andranno in onda da lunedì 16 a sabato 21 ottobre 2023, il centro della narrazione sarà monopolizzato dalla risoluzione del mistero attorno alla morte di Hunkar. Gli esiti saranno imprevedibili e nefasti.

Anticipazioni della puntata di lunedì 16 ottobre 2023 di Terra Amara

Mujgan ha tolto il nido d’amore a Gulten e Cetin. Fekeli è venuto a scoprirlo. È dispiaciuto per la coppia di neosposi. Li raggiunge per proporgli di andare a vivere da lui. Gulten e Cetin apprezzano la proposta di Fekeli, gli sono grati ma rifiutano l’offerta. Vogliono riuscire ad avere una casa con le loro sole forze. Zuleyha tenta di conquistare Demir, ma invano. Fikret, invece, confessa alla dottoressa che non l’ha dimenticata.

Anticipazioni della puntata di martedì 17 ottobre 2023 di Terra Amara

Tra Mujgan e Fikret c’è un altro bacio. Stavolta, però, a vederli è Fekeli. L’uomo non riesce a darsi una spiegazione di ciò che ha visto e va a cercare risposte sulla tomba di Yilmaz. Si decide a parlare con il nipote. Avrà la sua benedizione solo se verso Mujgan prova un interesse reale. Alla tenuta arriva un tassista. Sostiene di essere stato testimone dell’omicidio di Hunkar.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 18 ottobre 2023 di Terra Amara

Demir non ha più alcun dubbio. Pensa fermamente che ad uccidere Hunkar sia stata Behice. Va da lei per strangolarla, ma viene fermato da Zuleyha e Sevda. Le parole del tassista non possono considerarsi del tutto attendibili perché non coincidono con i fatti. Demir, però, non aspetta altro di avere la prova per poter uccidere il colpevole personalmente.

Anticipazioni della puntata di giovedì 19 ottobre 2023 di Terra Amara

Fikret è innamorato di Mujgan. Lo confessa a Bahtiyar, aggiungendo di essere anche molto spaventato. Ritornato a casa ubriaco, tratta malamente la donna. Cetin ha sentito la conversazione ed è turbato dalla novità. Zuleyha, invece, ha visto giocare Demir con il piccolo Adnan. I suoi sentimenti sono confusi.

Anticipazioni della puntata di venerdì 20 ottobre 2023 di Terra Amara

Messo alle strette da Saniye, Gaffur confessa di aver ucciso Hatip dopo averlo ricattato. Behice ne è a conoscenza ed ha anche la prova. La moglie di Gaffur è sconvolta dalla scoperta e Gulten se ne accorge. Intanto, a Cukurova si diffonde la notizia dell’aggressione di Demir a Behice.

Anticipazioni della puntata di sabato 21 ottobre 2023 di Terra Amara

Gaffur rivela a Demir di aver ucciso Hatip. Gli racconta che c’è un biglietto con cui lo ricattò con il quale sarebbe inchiodato. Behice sostiene di averlo Sermin che nega. Demir decide di non denunciare l’uomo. Fekeli scopre Mujgan mentre vende i suoi gioielli per avere i soldi e poter pagare il trasferimento di Behice a Istanbul. Fekeli si propone per occuparsene personalmente. Escono fuori altri particolari del giorno della morte di Hunkar. Ogni dettaglio conduce ad una sola verità: è stata Behice ad uccidere la signora. Zuleyha la accusa pubblicamente. Behice fugge, ma prima deruba Gaffur. Tutti la cercando, fin quando Demir la trova sul ciglio di un burrone. È pronto ad ucciderla, ma lei si lancia nel vuoto e muore.

Dove e come guardare Terra Amara

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.