Terremoti Marche, sindaco Fano “Situazione sotto controllo, riscontrati danni, servono risorse”

Il sindaco di Fano (Pesaro Urbino), Massimo Seri, fa il punto sulle scosse di terremoto e i controlli in corso negli edifici

“Ora la situazione è sotto controllo. Le scosse sono tante, ma di magnitudo più basse, fatta eccezione per le due registrate ieri che si sono fatte sentire anche sugli immobili. Abbiamo terminato stamattina i controlli sulle scuole”. Lo afferma all’Adnkronos il sindaco di Fano (Pesaro Urbino), Massimo Seri, facendo il punto sulle scosse di terremoto e i controlli in corso negli edifici.

“Stiamo riscontrando alcune problematiche serie, ad esempio nel municipio una parte è inibita. Nella chiesa senza tetto con la seconda scossa è venuto giù un cornicione e ci sono problemi di stabilità”, prosegue Seri sottolineando che si sono riscontrate criticità anche “sulla Rocca, sopra alla ferrovia”.

Seri spiega che la conta dei danni è in corso e a breve “saremo in grado di quantificare in maniera più analitica la situazione”. Tuttavia il sindaco ricorda che la zona è “sensibile” dal punto di vista sismico: “Non possiamo permetterci di non prepararci: servono risorse importanti per stabilizzare meglio le strutture pubbliche”.