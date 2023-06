Terrore in spiaggia, 15enne aggredito e morso da animale: si pensa sia stato un lupo

Il giovane non ha riportato ferite gravi, ma è stato portato al pronto soccorso per essere medicato.

Notte da incubo per un 15enne in provincia di Chieti. Il giovane, in spiaggia sul lungomare nord di Vasto, è stato aggredito ieri notte da un animale. Tranquillo con gli amici tra i lettini di uno stabilimento, improvvisamente, stando alle testimonianze dei presenti, sarebbe stato morso da un animale selvatico le cui sembianze sarebbero assimilabili a quelle di un lupo.

I dubbi

Una tesi sulla quale però, frena l’esperto della Asl. “Si tratta di un animale addomesticato, non ha il comportamento di lupo, che aggredisce solo quando si va nella sua area”. Dunque, sebbene nella stessa zona ci siano stati dei precedenti, con le aggressioni di un mese fa a una ragazza e due bambini, su quest’ultima si nutrono diversi dubbi.

La sdraio scagliata

Sembra che, al momento dell’aggressione, il 15enne desse le spalle all’animale. Riuscito a divincolarsi con l’aiuto dei coetanei, per fare allontanare il presunto lupo gli stessi gli hanno scagliato contro una sdraio. Il giovane non ha riportato ferite gravi, ma è stato portato al pronto soccorso per essere medicato. Sempre di ieri notte ci sarebbero altre segnalazioni, che sono in corso di accertamento, scrive Il Messaggero.