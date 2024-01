Test IT-Alert in Sicilia, i cellulari suoneranno di nuovo: ecco quando

Torna l'IT-Alert, sperimentazione del sistema di allarme pubblico della Protezione Civile Nazionale in Sicilia. Il 26 gennaio alle 12:00.

Torna l’IT-Alert, sperimentazione del sistema di allarme pubblico della Protezione Civile Nazionale in Sicilia. Il 26 gennaio alle 12:00 un messaggio di avviso pubblico raggiungerà tutti i cellulari dei territori interessati dalla simulazione. Nell’isola l´incidente rilevante simulato è il collasso della grande diga di Ancipa. Dunque scatterà un piano di emergenza, per posti di comando. La Regione Siciliana, tramite il Dipartimento di Protezione Civile verificherà le procedure e le azioni da compiere per tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l´ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti dall´evento calamitoso simulato.

Le zone coinvolte dall’IT-Alert

I comuni interessati dalla esercitazione sono Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catania, Centuripe, Cesarò, Motta Sant’Anastasia, Paternò, Randazzo, San Teodoro, Troina.

“Ricordiamo che l´attività di sperimentazione che sarà messa in campo ha un doppio obiettivo: sperimentare IT-alert su porzioni ridotte e circoscritte di territorio e incentivare la familiarizzazione con la ricezione del messaggio con testo declinato in base al rischio specifico e all’area interessata – si legge in una nota -. Il tutto è rivolto a collaudare al meglio l’operatività del sistema di allarme pubblico, come previsto dalla Direttiva del 7 febbraio 2023, per farlo entrare in funzione ufficialmente”.

