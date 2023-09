Test di medicina 2023, online la graduatoria: ecco come vederla

Tutte le informazioni utili per consultare la graduatoria e verificare il proprio status.

Dalle 7 del mattino circa del 5 settembre è online la graduatoria dei test di medicina 2023: ecco tutte le informazioni su come consultarla.

Online graduatoria dei test di medicina 2023, come vederla

Per consultare la graduatoria a livello nazionale è necessario accedere all’area riservata a ciascun studente sulla piattaforma “Accesso Programmato” (qui il link). Accanto al nome di ciascuna aspirante matricola sarà indicato uno dei seguenti status:

Assegnato ;

; Prenotato ;

; In attesa ;

; Fine posti.

Il punteggio minimo per l’accesso a medicina è 57.33. I candidati con status “assegnato” potranno procedere con l’immatricolazione, entro le ore 12 del quinto giorno successivo alla pubblicazione di ciascuno scorrimento (compreso il giorno di pubblicazione, quindi il 5 settembre, ed esclusi sabati e festivi). Chi non lo farà, pur rientrando nella categoria, verrà escluso dalla graduatoria in quanto rinunciatario.

I prenotati potranno scegliere di immatricolarsi subito nella sede in cui risultano prenotati entro le ore 12 del quinto giorno successivo alla pubblicazione di ciascuno scorrimento. In alternativa, per questa categoria di candidati è possibile anche confermare l’interesse a rimanere in graduatoria tramite Universitaly e attendere gli scorrimenti nella speranza di concorrere per un’altra preferenza.

Nella graduatoria dei test di medicina 2023 alcuni candidati si ritrovano con lo status “in attesa”, riservata alle aspiranti matricole con più possibilità di ottenere lo status “prenotato” con gli scorrimenti. I candidati con status “fine posti”, per punteggio, hanno meno probabilità di entrare ma hanno comunque il dovere di confermare l’interesse a rimanere in graduatoria per non perdere l’eventuale possibilità.

Scorrimenti, quando?

Il primo scorrimento per i test di medicina del 2023 sarà disponibile dal 13 settembre.

Nel frattempo, sono già partiti i ricorsi: uno sarebbe stato presentato al Tar del Lazio dallo studio legale Leone-Fell & C, che avrebbe denunciato presunte irregolarità e violazioni nel bando e nei quiz della prima edizione dei Tolc (Test OnLine CISIA)

Immagine di repertorio