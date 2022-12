“The Bad Guy”, dall’8 dicembre su Prime Video la serie tv che dissacra la mafia

"The Bad Guy" è composta da sei episodi i cui primi tre saranno disponibili dall’8 dicembre e i restanti tre dal 15 dicembre.

Dall’8 dicembre arriva su Prime Video in 240 Paesi e territori nel mondo “The Bad Guy”, una serie italiana che fa tanto parlare di sé per essere qualcosa di diverso rispetto a ciò che finora abbiamo trovato in tv e sulle piattaforme di streaming.

Composta da sei episodi i cui primi tre saranno disponibili dall’8 dicembre e i restanti tre dal 15 dicembre, “The Bad Guy” è una serie creata e scritta da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi, diretta da quest’ultimo con Giancarlo Fontana e prodotta da Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta Calori per Indigo Film con Amazon Studios.

“Abbiamo girato la serie partendo dalla realtà”

“La serie, quando l’abbiamo letta, era così bella che potevamo solo tentare di non rovinarla” hanno raccontato i due registi che hanno aggiunto: “Il lavoro si è svolto in maniera molto naturale, le riunioni di sceneggiatura con Ludovica Rampoldi e Davide Serino avvenivano in uno stato febbrile, passavamo freneticamente da una cosa all’altra, nella serie sono finite davvero tante cose. L’abbiamo girata partendo dalla realtà che è sempre molto sfaccettata e piena di contraddizioni, abbiamo dato lo stile che amiamo, prendendo le distanze per raccontare una storia di mafia con ironia e molta dissacralità”.

“The Bad Guy”, infatti, unisce il crime e la dark comedy, una crimedy come è stata definita dagli stessi registi perché ha degli elementi sia della commedia sia del dramma e il risultato è rivoluzionario e di altissima qualità.

“The Bad Guy”, la trama

La serie racconta la storia di Nino Scotellaro, interpretato da Luigi Lo Cascio, pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia e che improvvisamente viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto: un mafioso. Dopo la condanna, Scotellaro medita e vuole vendetta. Per averla decide di diventare il cattivo che hanno dipinto e si trasforma in un bad guy.

Al Festival di Torino dove la serie è stata presentata in anteprima, Lo Cascio ha commentato. “Quello che succede in questa serie è talmente forte, vivace e a più strati che è davvero difficile da raccontare senza fare spoiler. Certo siamo chiaramente in zona mafia, ma il tutto può essere anche visto come un dramma shakespeariano. Poi ogni personaggio parla con la sua personalissima lingua, anche nel palermitano molto stretto, ma questo non allontana, ma anzi secondo me cattura l’attenzione degli spettatori”.

Il cast

A proposito dei personaggi, il cast è composto da: Claudia Pandolfi, Vincenzo Pirrotta, Selene Caramazza, Giulia Maenza, Antonio Catania e Fabrizio Ferracane. “A noi piacciono tutti i personaggi, ognuno di loro doveva rappresentare un vizio, una meschinità legata al nostro essere italiani, anche perché l’Italia è la nostra prima fonte di ispirazione, questa serie deve parlare dell’Italia” hanno spiegato i registi a proposito della varietà e delle sfumature caratteriali dei vari personaggi.

“The Bad Guy”, inoltre, vanta la colonna sonora a cura e a firma di Colapesce e Dimartino con il brano “Cose da pazzi” già disponibile su tutte le piattaforme.