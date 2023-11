Traffico in tilt a Catania: mattinata “infernale” in strada, ecco cosa succede

Da Nesima alla circonvallazione, da Ognina ai Paesi etnei: una mattinata difficile per gli utenti della strada a Catania.

Circonvallazione bloccata e traffico in tilt a Catania: una mattinata letteralmente “infernale” per gli utenti della strada a causa delle lunghe code che da ore “paralizzano” letteralmente il centro del capoluogo etneo.

Ecco cosa succede.

Circonvallazione bloccata e traffico in tilt a Catania

Ore per percorrere piccoli tratti, automobilisti infuriati e ritardi “garantiti” a scuola e a lavoro. Da Nesima a Ognina, la circolazione nel cuore di Catania è letteralmente bloccata e apparentemente senza motivo. Non sembrano essersi registrati incidenti gravi nella mattinata (anche se, effettivamente, non lontano da Nesima un’auto sarebbe rimasta coinvolta in un sinistro apparentemente di lieve entità, fatto che potrebbe aver contribuito al rallentamento del traffico). Il problema traffico non interessa solo il centro città, ma anche la periferia e perfino i paesi etnei (da San Giovanni La Punta a Gravina).

Non risultano neanche molti lavori in corso o novità sulla viabilità, con l’eccezione di alcuni cantieri attivi nei pressi della metropolitana di Nesima e nel centralissimo corso Italia.

La tragedia in viale Doria

Il problema traffico non risulta legato alla tragedia che nelle scorse ore ha scosso profondamente il capoluogo etneo: la morte di una studentessa di appena 18 anni, vittima di un incidente stradale lungo la circonvallazione etnea. La giovane sarebbe stata investita prima da uno scooter e poi da un’auto mentre attraversava. Ferito l’altro pedone che si trovava con lei, un uomo.

