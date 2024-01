Tragedia nei cieli del Canada, precipita elicottero: morti due italiani

Entrambi facevano parte di una comitiva intenta ad effettuare heliskiing a Terrace in British Columbia.

Un drammatico incidente nei cieli del Canada costa la vita a due altoatesini. Le vittime sono il 29enne Heiner junior Oberrauch, detto Heinzl, figlio di Georg, fondatore dei negozi di articoli sportivi Sportler, e il 35enne Andreas junior Widmann, imprenditore del settore tessile, figlio di Heinrich Widmann, fondatore della Texmarket. Entrambi facevano parte di una comitiva intenta ad effettuare heliskiing a Terrace in British Columbia.

L’incidente

Lunedì pomeriggio, verso le 4, l’elicottero è precipitato in una zona montuosa per motivi in via di accertamento. Gravi le condizioni delle altre quattro persone che si trovavano sul mezzo. I servizi sanitari, che hanno comunicato di essere stati informati dell’incidente intorno alle 16:15 locali, hanno inviato sul posto tre ambulanze aeree e cinque ambulanze a terra. I quattro pazienti gravemente feriti sono stati portati al Mills Memorial Hospital di Terrace.