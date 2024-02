Tragedia sulla Maremonti, agente di polizia vittima di un incidente mortale

Nulla da fare per il 53enne, di origine palermitana e in servizio alla Polizia Penitenziaria.

Si registra l’ennesima tragedia sulle strade siciliane: nella mattinata un agente di Polizia Penitenziaria è morto in seguito a un incidente sulla Maremonti, nel tratto compreso tra Siracusa e Canicattini.

La vittima è un uomo di 53 anni, un operatore della Penitenziaria originario di Palermo.

Incidente sulla Maremonti, morto agente di Polizia Penitenziaria

Rimane ancora da verificare la dinamica esatta di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, la vittima avrebbe perso il controllo del veicolo – per ragioni da chiarire – e sarebbe finito fuori strada. Si tratterebbe, in base alle prime informazioni, di un incidente autonomo.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 , i vigili del fuoco e gli operatori della Polizia di Stato e della Municipale per ricostruire la dinamica del sinistro mortale. Per il 53enne coinvolto, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Una scia di tragedie

Quello avvenuto sulla Maremonti, purtroppo, non è l’unico incidente delle ultime ore in Sicilia. Nella mattinata di domenica 18 febbraio un ragazzo di 24 anni ha perso la vita in seguito a un violento scontro auto-moto in via Monfenera, a pochi passi dall’ospedale Civico di Palermo. Per il giovane alla guida del mezzo a due ruote non c’è stato nulla da fare; ferito, invece, il passeggero che era con lui. Sono in corso le dovute indagini su quanto accaduto.

Incidente mortale anche fuori dalla Sicilia

Una donna di origine palermitana, di 33 anni, è morta negli scorsi giorni in un altro incidente, avvenuto a Verona. Si tratta di Nicoletta Maria Ferrara, manager del Teatro Salieri di Legnago. Fatale per la malcapitata lo scontro tra due mezzi sull’autostrada A4, tra i caselli di Soave e Verona est.

Immagine di repertorio