Tragedia a Palermo, 24enne muore in uno scontro auto-moto: si indaga sulla dinamica

Brutto incidente questa mattina in via Monfenera, a pochi passi dall’ospedale Civico di Palermo, dove un ragazzo di 24 anni ha perso la vita in sella alla sua moto. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era alla conduzione del mezzo si è scontrato con una Polo. Dopo l’intervento degli operatori del 118 il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico in gravi condizioni, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Il ragazzo era alla guida della sua moto insieme ad un altro passeggero, rimasto anche lui ferito. Al momento sono in corso ulteriori indagini per approfondire la dinamica del sinistro.