Morto nella solitudine, 56enne trovato cadavere in casa dopo 3 giorni

Aveva 56 anni e non rispondeva al telefono da giorni: i soccorritori hanno trovato il cadavere nella sua casa di Monreale.

Tragedia a Monreale, in provincia di Palermo dove un uomo di 56 anni è stato trovato morto in casa a 3 giorni dal decesso: si tratta di Marcello Cottone.

Il magistrato non ha disposto l’autopsia sul cadavere, quindi la salma è stata restituita ai familiari per permettere lo svolgimento dei funerali.

Tragedia a Monreale, Marcello Cottone trovato morto in casa

Secondo una prima ricostruzione, a fare scattare l’allarme sarebbero stati vicini e conoscenti della vittima, preoccupati perché da giorni il 56enne non rispondeva alle chiamate.

Sul posto, in seguito alla segnalazione, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Gli operatori hanno fatto subito l’amara scoperta: hanno infatti trovato il corpo senza vita dell’uomo, disteso sul letto. La morte sarebbe avvenuta per cause naturali.

