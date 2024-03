Tragedia in volo, ultraleggero precipita in fase di decollo: due morti

Il tragico incidente si è verificato intorno alle 16 del pomeriggio di sabato: a causarlo, probabilmente, un guasto tecnico

Un ultraleggero è tragicamente precipitato in fase di decollo a Vejano, in provincia di Viterbo, forse per un guasto tecnico. Nell’incidente sono morti i romani Alessandro Pecora, 62 anni, ricercatore del Cnr, e Giosuè Cammarata, 58. L’ultraleggero era partito intorno alle 14 dal campo di volo romano Aeroclub Prenestino e aveva fatto una sosta all’aviosuperficie di Vejano.

Lo schianto nel pomeriggio: recuperati i corpi delle vittime

L’aereo si è schiantato, intorno alle 16, a circa un chilometro dalla pista, incendiandosi. Il luogo dell’incidente si trova in una zona impervia, quindi per recuperare i corpi è dovuto intervenire l’elicottero del 118. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI