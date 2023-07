Trapani, evade dai domiciliari: 52enne torna in carcere

La donna è stata dichiarata in stato di arresto e, a seguito dell’udienza di convalida, ristretta presso il carcere Pagliarelli di Palermo

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno arrestato, per il reato di evasione, una donna trapanese di 52 anni.

Rintracciata dai carabinieri

La donna, in atto sottoposta alla misura cautelare della detenzione domiciliare, si sarebbe allontanata arbitrariamente e immotivatamente dalla propria abitazione per poi essere rintracciata poco dopo nei pressi della stessa. La donna è stata dichiarata in stato di arresto e, a seguito dell’udienza di convalida, ristretta presso il carcere Pagliarelli di Palermo.