A Trapani il film su Messina Denaro: Elio Germano nei panni del superboss

Si intitolerà “Lettere a Catello” e nel film ci sarà anche Toni Servillo. Parliamo del film sulla storia di Matteo Messina Denaro, la cui uscita nelle sale è prevista a settembre. Si tratta di una delle tante produzioni che, sull’onda della notizia dell’anno, vedranno realizzati documentari e docufiction. Ad attrarre i registi è la stessa vita del boss di Castelvetrano, considerata la carriera criminale costellata di stragi, efferati omicidi e fughe, continue, quelle che lo hanno reso latitante per un lunghissimo periodo fino all’arresto del 16 gennaio, quando la Procura e i carabinieri hanno messo fine ad una latitanza durata tre decenni con il blitz alla clinica La Maddalena.

Un cast importante

Le riprese si sono concluse a Trapani la settimana scorsa. A prestargli il volto sarà il quattro volte vincitore del David di Donatello come miglior attore protagonista Elio Germano. Un bel colpo avere incassato il sì del talentuoso artista romano per i registi palermitani Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. Le riprese, iniziate l’8 maggio, sono state girate nel trapanese, quasi interamente in interno, con un’antica dimora del centro storico di Trapani. Nel cast c’è anche l’attore di San Giuseppe Jato, Filippo Luna, impegnato contestualmente nel set di “Màkari”.