Trapani: gasolio non a norma, sequestrati circa 18mila litri in 7 distributori

Le analisi hanno mostrato che non erano a norma per basso punto di infiammabilità

Circa 18.000 litri di gasolio, rinvenuti presso 7e impianti di distribuzione stradale nel Trapanese, sono stati sottoposti a sequestro preventivo nell’ambito di una campagna, di Guardia di finanza e Agenzia della Dogane, volta al controllo sulla qualità dei carburanti. I gestori degli impianti sono stati denunciati alle procure di Trapani e Marsala per l’ipotesi di reato di frode in commercio.

Nel dettaglio, sono stati sottoposti a verifica circa il 40% degli impianti di distribuzione di carburante della provincia di Trapani, nonché depositi privati e autocisterne utilizzate per il trasporto di prodotti energetici presso gli impianti di distribuzione stradale.

Le analisi hanno mostrato come i 18mila litri di gasolio sequestrati non erano a norma per basso punto di infiammabilità: invece di essere pari ad almeno 55°C come previsto dalla norma, era al di sotto di tale soglia e in alcune occasioni addirittura inferiore a 40°C.