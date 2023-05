Trapani, gestiva case di appuntamento in giro per la provincia: arrestato 46enne

L’uomo al termine delle formalità di rito è stato tradotto al carcere Pietro Cerulli di Trapani.

Svolgeva l’attività di gestore di case d’appuntamento insieme alla moglie. Con questa accusa è stato arrestato dai carabinieri di Paceco un uomo di 46 anni. Per il soggetto, dall’ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Trapani è stato emesso in esecuzione un ordine di carcerazione. La pena stabilita per il reato di sfruttamento della prostituzione ammonta a 2 anni e mezzo di reclusione.

Affitti traformati in case d’appuntamento

I fatti, che risalgono al periodo tra gli anni 2011 e 2013, vedeva svolgere la prostituzione all’interno di case, villette, alberghi, e appartamenti spesso presi in affitto nel capoluogo, a Marsala, Castellammare del Golfo e Alcamo. L’uomo al termine delle formalità di rito è stato tradotto al carcere Pietro Cerulli di Trapani.