Trapani: ritrovata auto rubata ai dipendenti comunali di Mazara del Vallo

È stata ritrovata dai carabinieri l’auto utilizzata dai dipendenti del Comune di Mazara del Vallo (Trapani), rubata una settimana fa dal magazzino comunale di via Trapani. I militari hanno notato la vettura parcheggiata in viale Svizzera constatando che il numero della targa coincideva con il mezzo da ricercare. L’auto era stata rubata la notte tra il 21 e il 22 febbraio scorsi: il ladro dopo aver forzato la serratura della porta di ingresso del magazzino di via Trapani, si sono introdotti all’interno e hanno portato via la vettura. Proseguono le indagini per risalire all’autore del furto.