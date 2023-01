Trapani, Uilpa Sicilia “Fuochi d’artificio a pochi metri dal carcere”

Fuochi d'artificio a un paio di metri dalla cinta muraria del carcere dove si trova il reparto di alta sicurezza. A denunciarlo l'Uilpa

Fuochi d’artificio ieri sera a un paio di metri dalla cinta muraria del carcere di Trapani, dove si trova il reparto di alta sicurezza. A denunciarlo è Gioacchino Veneziano della Uilpa Polizia penitenziaria Sicilia.

La denuncia del sindacato: “Spettacolo vergognoso”

“Come poliziotti ci siamo vergognati di offrire questo spettacolo ai cittadini in un luogo dove la sicurezza dovrebbe essere al primo posto – dice -. Lo abbiamo detto in tutte le salse: la gestione complessiva del carcere di Trapani è fallimentare. In tempi non sospetti abbiamo chiesto l’intervento del Gruppo operativo mobile ed è una scusa il fatto che il direttore occupa due incarichi, perché le due strutture di Trapani e Palermo ospitano circa 800 detenuti e in Sicilia ci sono direttori che da soli reggono egregiamente carceri con oltre 1400 detenuti”.