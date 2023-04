Tribunale olandese vieta a un uomo di donare sperma dopo 550 figli

Decisa una sanzione di 100mila euro nel caso in cui lo rifaccia

Un tribunale olandese ha ordinato a un uomo di smettere di donare il suo sperma. Il 41enne, identificato dai media olandesi solo come “Jonathan M.”, è sospettato di essere il padre di 550 bambini.

“Il punto è che questa rete di parentela con centinaia di fratellastri e sorellastre è troppo grande e gli interessi dei bambini sono troppo importanti, ed è per questo che è vietato a questo signore donare altro sperma”, ha detto un portavoce del tribunale dopo la sentenza.

In pratica si è ritenuto “sufficientemente plausibile” che possano esserci conseguenze psicosociali negative per i bambini, come problemi psicologici legati all’identità e timori di incesto. Il giudice preliminare ha anche stabilito una sanzione di 100mila euro nel caso in cui l’uomo doni nuovamente lo sperma a nuovi futuri genitori.

Secondo le linee guida cliniche olandesi, un donatore non dovrebbe generare più di 25 bambini in 12 famiglie, ma l’uomo ha contribuito a generarne ben di più da quando ha iniziato la sua attività di donatore nel 2007.