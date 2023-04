Trova finalmente occupazione a 50 anni, ma il primo giorno di lavoro deruba i colleghi: licenziato

Delusione e amarezza per gli anziani genitori

Record, negativo, nel mondo del lavoro a Morolo (Frosinone): un uomo di 50 anni, disoccupato fino a quel momento, grazie ai genitori trova lavoro come magazziniere ma, appena assunto pensa bene di derubare i colleghi di portafogli e carte di credito. Il furto è stato presto scoperto e l’uomo licenziato in tronco.

Figlio ingrato

Come riportato da “Il Messaggero”, la particolare vicenda risale a sette mesi fa, quando, dopo tanto penare i genitori del cinquantenne, che vive ancora a casa con loro e non aveva mai lavorato prima, erano riusciti a fargli trovare un lavoro da magazziniere in una azienda del capoluogo ciociaro che si occupa di pezzi di ricambio di mezzi agricoli. Il figlio non si era mai impegnato nella ricerca di un lavoro, ma stavolta il colloquio era andato bene e aveva finalmente preso servizio. Grande il sollievo dei genitori, preoccupati per le sorti del figlio una volta che loro non ci sarebbero più stati.

Guardaroba nuovo

A mortificare le aspettative degli anziani coniugi ci ha pensato l’ingrato figlio, che, neanche messo piede in azienda, ha razziato gli armadietti degli effetti personali dei colleghi. Trafugati in particolare soldi e carte di credito, ha poi speso tutto in vestiti per rinnovare il guardaroba. Uno shopping che, considerato il licenziamento, rimarrà molto probabilmente isolato.