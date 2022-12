Turchia, Erdogan abolisce per decreto l’età pensionabile

Oltre due milioni di turchi potranno scegliere se andare immediatamente in pensione

Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan ha annunciato la fine del requisito dell’età pensionabile, cosa che dà a oltre 2 milioni di turchi la possibilità di scegliere immediatamente di esercitare il diritto alla pensione, secondo quanto comunicato in una conferenza stampa.

La nota della presidenza

“Con il regolamento che condividiamo oggi, circa 2,25 milioni di persone in più avranno diritto ad andare in pensione. Non si applicherà alcun limite di età per avere diritto alla pensione“, informa un comunicato della presidenza.