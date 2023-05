Turchia, Erdogan vince le elezioni: “Popolo si è affidato di nuovo a noi”

L'attuale presidente riconfermato per un terzo mandato: "Oggi scriviamo ancora una volta la nostra storia"

“Il nostro popolo si è affidato di nuovo a noi”. Così Recep Tayyip Erdogan nel discorso ai suoi sostenitori che si erano raccolti davanti alla sua abitazione a Istanbul per festeggiare la vittoria al ballottaggio delle elezioni presidenziali in Turchia. Il presidente in carica ha vinto il ballottaggio per un altro mandato di cinque anni su Kemal Kilicdaroglu.

Secondo i risultati forniti dall’agenzia semiufficiale Anadolu, Erdogan ha ottenuto il 52,10% dei voti mentre il suo sfidante Kemal Kilicdaroglu, ha ricevuto il 47,90% dopo aver scrutinato il 99,49% delle schede. Il ballottaggio ha visto un’alta affluenza alle urne, pari all’86,98%, con quasi 54 milioni di cittadini che si sono recati ai seggi.