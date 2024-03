Turismo, accordo Regione-Unioncamere per lo sviluppo. Pace: “Ottimizziamo i risultati”

L'intesa è mirata a rendere coerenti e strutturali le iniziative dell’assessorato regionale al Turismo e quelle del sistema camerale

E’ stato recentemente siglato un protocollo d’intesa dall’assessora regionale al Turismo, Elvira Amata e dal presidente di Unioncamere Sicilia, Giuseppe Pace. L’accordo è mirato rendere coerenti e strutturali le iniziative dell’assessorato regionale al Turismo e quelle del sistema camerale. Tutto, per favorire al massimo gli investimenti a sostegno dello sviluppo del turismo in Sicilia.

“E’ un’occasione concreta di reciproco interesse. – sottolinea l’assessora Amata. Contribuirà a rafforzare e a stimolare ogni opportuna sinergia, con l’obiettivo di offrire al mondo delle imprese e al comparto produttivo strategie condivise e unitarie da destinare alla promozione e allo sviluppo del patrimonio turistico”.

Unioncamere, Pace: “Impegno nell’individuare possibili occasioni di raccordo”

Sull’argomento il Quotidiano di Sicilia online ha intervistato il presidente dell’ente camerale, Giuseppe Pace. Al presidente, chiesto quali azioni promozionali Unioncamere e la Regione intendono attuare per lo sviluppo del settore e se è stato stabilito un cronoprogramma per gli obiettivi da raggiungere.

“La nuova programmazione delle attività promozionali a sostegno della filiera turistica regionale – ha affermato Pace – sarà definita entro il mese di maggio nell’ambito delle linee guida rilasciate da Unioncamere nazionale alla rete del sistema camerale italiano. Tenendo presenti anche le misure attivate dal ministero del Turismo, dall’Enit e dall’assessorato regionale al Turismo. Così come previsto nel protocollo d’intesa firmato con l’assessora Elvira Amata, nella definizione dei progetti e delle relative iniziative – conclude il presidente di dell’ente camerale – Unioncamere Sicilia si impegnerà a individuare possibili occasioni di raccordo e di integrazione con quanto sarà messo in campo dagli altri attori del sistema, come istituzioni e associazioni di categoria, per ottimizzare i risultati”.