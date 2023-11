Turisti minacciati e rapinati in via Gioeni, portati via portafogli e cellulare: si indaga

I due rapinatori si sarebbero dileguati dopo la rapina. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.

Una coppia di turisti francesi, un uomo e una donna rispettivamente di 23 e 19 anni è stata minacciata e rapinata da due malviventi con il volto travisato e armati di coltello in via Gioeni ad Agrigento. L’aggressione sarebbe avvenuta durante le ore serali, con i due giovani in vacanza in Sicilia che sarebbero stati colti di sorpresa.

La rapina e la fuga

Il 23enne avrebbe reagito all’assalto e sarebbe quindi nata una breve colluttazione. I due banditi, tuttavia, sarebbero riusciti ad avere la meglio e avrebbero portato via un portafogli contenente 500 euro e un telefono cellulare.

Successivamente, i malviventi si sarebbero dileguati facendo perdere le loro tracce. Il giovane di 23 anni avrebbe rimediato una ferita alla mano destra, mentre la fidanzata 19enne avrebbe accusato un malore per lo spavento.

La ragazza è stata quindi trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” per accertamenti. Sul caso stanno indagando i carabinieri, i quali hanno avviato le ricerche per riuscire a rintracciare gli autori della rapina.