Uccide il coinquilino a coltellate e fugge in auto, caccia al killer

Tragedia nel Bergamasco. Un 30enne ha ucciso il coinquilino di casa e poi è fuggito in auto. E’ successo a Covo, piccolo comune in provincia di Bergamo. Secondo una prima ricostruzione dell’omicidio, l’aggressore avrebbe ucciso il 30enne al culmine di una lite.

Caccia al killer fuggiasco

E’ caccia al killer. L’aggressore, in base alle indagini delle forze dell’ordine, potrebbe essere scappato in auto all’estero, con probabili destinazioni Slovenia o Francia. I medici giunti sul posto non hanno potuto far nulla per salvare la vita al 30enne, ucciso con alcune ferite da arma da taglio.