Omicidio-suicidio a Fontanelle, Ilenia Bonanno forse strangolata? Si attende l’autopsia

Ancora in corso le indagini degli inquirenti sull'uccisione di Ilenia Bonanno. Si fa strada l'ipotesi dello strangolamento.

Proseguono le indagini sul caso di omicidio-suicidio che ieri, giovedì 6 luglio, ha sconvolto la comunità di Fontanelle, popolare quartiere di Agrigento. In base alla ricostruzione dei fatti, una donna di 45 anni, Ilenia Bonanno, sarebbe stata uccisa dal marito 47enne.

La ricostruzione della tragedia

Successivamente l’uomo avrebbe deciso di farla finita impiccandosi. A fare la tragica scoperta sarebbe stato uno dei due figli della coppia che, preoccupato per le mancate risposte dei genitori al telefono, avrebbe deciso di raggiungere l’appartamento.

In base a quanto raccolto in queste ore per mano degli inquirenti, pare che l’uomo si trovasse da diverse settimane in uno stato di depressione. Per questo motivo si sarebbe spinto a lasciare il lavoro. Resta ancora da chiarire come sia stata uccisa Ilenia Bonanno.

Dalle coltellate allo strangolamento

Inizialmente pare che la donna fosse stata uccisa con delle coltellate inferte dal marito. In seguito, però, gli investigatori hanno iniziato a credere alla presunta ipotesi dello strangolamento.

Da chiarire anche le motivazioni che hanno portato all’assassinio della moglie e al successivo gesto estremo del marito. A quanto pare, la coppia in passato sarebbe stata protagonista di diverse liti. Nelle prossime ore potrebbe essere effettuata l’autopsia e molti dei dubbi potrebbero essere finalmente sciolti.