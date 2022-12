Ucraina, Crosetto “Condizioni per aprire tavolo pace, obiettivo stop guerra”

"E' importante non lasciare sola l'Ucraina ma ha un'importanza anche superiore arrivare a un tavolo di pace", ha detto il ministro

L’impegno del governo è dedicato non solo agli aiuti militari ma anche a “costruire un’alternativa, a costruire le condizioni perché si apra un tavolo di pace“. Lo afferma il ministro della Difesa Guido Crosetto al decennale di Fratelli d’Italia.

Il ministro: “Non lasciare sola l’Ucraina”

“E’ importante non lasciare sola l’Ucraina ma ha un’importanza anche superiore arrivare a un tavolo di pace, l’obiettivo principale è la fine della guerra”, sottolinea Crosetto secondo il quale “ora serve una spinta in più per arrivare a un tavolo, ma ci sono condizioni per aprirlo”.