Ultraleggero precipita in spiaggia: due feriti

Tragedia sfiorata nel Nuorese. Un ultraleggero partito dall’aeroporto di Tortolì, questo pomeriggio, a causa di una avaria al motore, è precipitato poco dopo il decollo. Il comandante, esperto pilota di 65 anni, ha tentato con una manovra di emergenza di rientrare in pista ma è precipitato in acqua nello spazio antistante l’aeroporto, a circa 40 metri dalla battigia. Oltre al comandante coinvolta anche una passeggera di 34 anni. I due occupanti dell’ultraleggero, soccorsi prontamente dal personale del 118, non sarebbero comunque in pericolo di vita.