Un italiano su dieci anticipa lo shopping dei regali natalizi

Un italiano su dieci ha deciso di anticipare lo shopping dei regali natalizi. È emerso dall’analisi Coldiretti/Ixè.

Un italiano su dieci (13%) ha deciso di anticipare lo shopping dei regali natalizi. La gente sta approfittando di sconti e promozioni nella settimana del Black Friday. Si tratta di dati venuti alla luce dall’analisi Coldiretti/Ixè. Sono statistiche che mettono in evidenza il caro bollette legato alla crisi energetica sulle scelte di consumo. Coldiretti sostiene che i soggetti che fanno acquisti in largo anticipo sono il 30% in più rispetto allo scorso anno, pure sulla spinta dell’inflazione balzata a +11,8% a settembre rispetto allo stesso periodo del 2021. Una minoranza del 5% li ha già comperati tutti considerando anche di premunirsi in attesa di nuovi aumenti e dell’avvento del freddo che farà salire i consumi di gas e le bollette per il riscaldamento.

Le preferenze degli italiani

I regali prediletti, tenendo in conto la crisi economica legata agli effetti della guerra in Ucraina, sono utili e destinati all’interno della famiglia. Tra parenti e gli amici le persone scelgono oggetti o servizi che non sono stati accessibili nel corso dell’anno. I doni più acquistati sono libri, vestiti, scarpe, soldi, prodotti di bellezza e l’enogastronomia. Si conferma così la tradizione per la tavola. Si registra la preferenza accordata all’acquisto di prodotti Made in Italy pure per supportare l’economia nazionale e garantire maggiori opportunità di lavoro a sostegno della ripresa economica. Le compere online si confermano elevate. È allettante la possibilità di avere la consegna a domicilio, una più ampia possibilità di scelta, l’opportunità di fare confronti e i prezzi convenienti. Però restano le perplessità soprattutto sulla sicurezza dell’acquisto, la consegna di un prodotto integro e i rischi per la mancata corrispondenza del prodotto sul video rispetto a quello consegnato. Sempre forti i negozi e i mercatini che in vista delle festività iniziano a popolare i centri delle città e dei luoghi di villeggiatura. Si cercano, infine, prodotti del territorio da acquistare direttamente dal produttore nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica.